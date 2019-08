Milla Jovovich è incinta... della terza femmina

LOS ANGELES - Milla Jovovich è incinta. L'attrice 43enne ha usato Instagram per rivelare di essere in dolce attesa del suo terzo figlio. Il padre del piccolo è il marito Paul W. S. Anderson, con cui ha già avuto le figlie Ever, 11 anni, e Dashiel, 4. Milla ha anche annunciato che si tratta di un'altra femminuccia.

Pubblicando una foto del suo pancione ha spiegato: «Dopo aver scoperto di essere di nuovo incinta 13 settimane fa, ho provato sensazioni diverse, dalla pura gioia al terrore totale. Vista la mia età e visto che ho avuto un aborto non volevo affezionarmi troppo presto all'idea di poter diventare di nuovo mamma. Negli ultimi tempi ho passato tantissimo tempo a farmi visitare dai dottori e ho fatto tantissimi test. Per fortuna sembra che tutto vada per il meglio e abbiamo saputo che si tratta di un'altra femmina! Augurate comunque tanta fortuna a me e alla mia bambina!»

Lo scorso maggio la stella di Hollywood aveva rivelato di aver dovuto affrontare un aborto "orribile" due anni fa, dopo essere entrata in travaglio al quarto mese di gravidanza. «Due anni fa ho dovuto abortire in tutta fretta. Ero incinta di quattro mesi e mezzo ed ero sul set in Europa dell'Est. Sono entrata in travaglio e mi hanno detto che sarei dovuta rimanere sveglia durante tutta l'operazione. È stata una delle esperienze più orribili che abbia mai fatto. A volte faccio ancora degli incubi. Ero sola e disperata», aveva confessato.