Erica Piamonte, malore e corsa in ospedale

ROMA - Erica Piamonte, che è stata tra i protagonisti dell'ultima edizione del "Grande Fratello", pochi giorni fa è stata costretta a correre in ospedale a causa di alcuni dolori molto forti allo stomaco che si protraevano da giorni.

L'ex gieffina dopo il grande spavento ha voluto però rassicurare i follower sulle sue condizioni di salute e ha spiegato di sentirsi meglio anche se la cura per la guarigione sarà piuttosto lunga. «Ragazzi oggi, a tratti, sto un pochino meglio, ma non sto bene», ha fatto sapere in una Stories pubblicata su Instagram. «Chiaramente devo avere pazienza. La cura è lunga e devo fare la dieta per un mese», ha poi aggiunto.

Prima di rivolgersi ai medici, Erica aveva condiviso sul social le sue difficoltà. «Sono giorni che sto di m***a. Io faccio sempre finta di stare bene ma adesso questo mal di stomaco è seriamente insopportabile, un dolore atroce, non dormo neanche la notte, sono davvero preoccupata», aveva detto.

Dopo aver incontrato i camici bianchi ha poi capito che la causa del suo malessere è probabilmente da ricondursi al forte stress a cui si è sottoposta nell'ultimo periodo. «Purtroppo non sto meglio ragazzi, anzi sto sempre uguale nonostante le medicine che mi hanno dato all'ospedale e quelle che ho preso oggi vediamo se stasera riesco a fare una diretta, vi anticipo che la causa è sicuramente il forte stress, poi vi spiegherò meglio», ha concluso.