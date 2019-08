Martina Nasoni, lungo sfogo dopo l'addio a Daniele Dal Moro

ROMA - Martina Nasoni, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, dopo la fine della storia con Daniele Dal Moro, conosciuto proprio all'interno della Casa di Cinecittà, è pronta a ricominciare e non vuole più perdere tempo con chi non ha niente di positivo da apportare alla sua vita.

In un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, rivolgendosi ai suoi numerosi follower ha scritto: «Non potete sapere né dove né quando l'Universo si intrometterà nei vostri affari, sapete solo che lo farà. Perciò limitatevi a lanciare messaggi, fate piccoli passi, godetevi il viaggio e siate pronti a stupirvi. Non abbiate paura di non sapere, in certi momenti della vita è giusto che sia così. Non abbiate paura di soffrire, ricordate che solo chi conosce la vera sofferenza può apprezzare a pieno la felicità. E non abbiate paura di amare, di essere amati, di ridere, di piangere, di correre, DI VIVERE».

«Si vive una volta sola! E allora fatele quelle cavolate notturne, fate pazzie per amore (se ne vale la pena), partite da soli e tornate dopo un mese, partite anche senza soldi, li farete lungo il cammino, non abbiate paura di avere delle facce sfatte e di dormire in alberghi a zero stelle!», ha aggiunto la 21enne.

Martina ha poi lanciato una frecciatina che sembra diretta proprio a Daniele: «Non perdetevi dietro a persone che non hanno nulla di più da darvi, ma ringraziate chi vi farà capire cosa NON vorrete mai essere nella vita!».

L'ex gieffina ha infine invitato i suoi follower a non smettere mai di seguire i propri sogni. «Inseguite i vostri sogni e date spazio alla creatività, si è vero bisogna stare sempre con i piedi per terra e non perdere il contatto con la realtà, ma sognate, FATELO, sarò sempre dalla parte dei sognatori, hanno un passo in più e profumano di positività e speranza! E io la mia unica vita, la voglio vivere A MODO MIO», ha concluso.