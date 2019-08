Alba Parietti confessa: «Sono spietata, anche contro me stessa»

ROMA - Alba Parietti ha detto di non essere mai scesa a compromessi per lavorare e di aver sempre amato le sfide in ambito professionale, aggiungendo che nella sua vita ha sempre preferito la verità, anche se scomoda. «Sono una giocatrice, mi piacciono le sfide, le vado a cercare e le trovo. Ma per giocare con me devi essere all'altezza altrimenti mi annoio e mi viene voglia anche di ribaltare il tavolo», ha raccontato l'opinionista durante un'intervista rilasciata a "L'Unione Sarda".

«Conosco alla perfezione ogni mio pregio e difetto. Sono coraggiosa, leale, empatica, spietata nelle analisi, anche contro me stessa e so chiedere scusa», ha aggiunto la 58enne.

Alba ha poi detto di essere molto soddisfatta del suo percorso lavorativo fatto fino ad oggi e ha ammesso di essere molto fiera di non aver mai dovuto accettare proposte indecenti per fare carriera. «Quarantaquattro anni di carriera senza professori, senza aiuti esterni: non sono ruffiana, non accetto compromessi e dico sempre le cose in faccia», ha continuato.

La Parietti ha infine spiegato che queste sue caratteristiche hanno fatto sì che fosse apprezzata anche dai suoi "nemici". «Vengo apprezzata anche dai miei 'nemici', infatti nessuno mi odia, nemmeno quelli che non sostengo come Berlusconi, Renzi, Salvini», ha concluso.