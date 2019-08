Alessandra Tripoli pronta a lasciare la Cina: «Voglio crescere mio figlio in Sicilia»

ROMA - Alessandra Tripoli, insegnante nel programma "Ballando con le Stelle", ha spiegato di essere pronta a tornare in Italia se dovesse avere un figlio. La ballerina si è infatti trasferita a Hong Kong, in Cina, insieme al marito Luca Urso, con cui è sposata dal 2016. I due tornano nel Bel Paese solo durante i mesi in cui lei lavora nella trasmissione di Milly Carlucci.

«Abbiamo preso una casa a Hong Kong, dove ci siamo esibiti tanto in passato e dove i ballerini italiani sono richiestissimi. Lì abbiamo iniziato a insegnare in alcune scuole di ballo e organizziamo molti spettacoli», ha raccontato Alessandra durante un'intervista rilasciata al settimanale "Di Più". «Tutt'ora facciamo avanti e indietro tra Roma, dove viviamo per lavoro, la Sicilia, dove ci sono le nostre famiglie, e la Cina: è una vita frenetica», ha aggiunto.

Alessandra, 32 anni, ultimamente pensa sempre più spesso alla possibilità di diventare madre e ha il desiderio di crescere i suoi figli, se e quando arriveranno, in Sicilia. «Luca e io abbiamo spesso parlato di figli perché entrambi ne vorremmo ma fino a oggi la nostra vita di ballerini ci ha sempre frenato su questa decisione. Lo scorso anno, però, dopo aver fatto la nostra ultima competizione importante in Inghilterra ci siamo detti: 'Il momento per pensare a un bambino è questo'», ha fatto sapere.

«Se dovesse arrivare un bambino lasceremo momentaneamente i nostri impegni in Cina perché ci piacerebbe crescere nostro figlio in Sicilia», ha concluso.