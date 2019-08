Jennifer Aniston è tornata su piazza

LOS ANGELES - Jennifer Aniston ha ricominciato a frequentare uomini. L'attrice 50enne ha chiuso la relazione con l'ex Justin Theroux nel 2017, dopo due anni di matrimonio, e a distanza di oltre 20 mesi sembra essere finalmente pronta a innamorarsi di nuovo. Alcune fonti hanno raccontato che «finalmente è pronta a uscire per appuntamenti romantici».

Un insider ha spiegato: «Il grande supporto che ha ricevuto dalle sue amiche l'ha aiutata molto ad andare avanti, adesso ha deciso di tornare a uscire con altri uomini. Lisa (Kudrow, ndr), Courteney (Cox, ndr) e Jen sono molto amiche e le prime due hanno incoraggiato quest'ultima a tornare a frequentare potenziali partner».

La Aniston è ancora una splendida donna e continua ad avere uno stile di vita sano e a concentrarsi sulla sua carriera. Un beninformato ha detto a 'Entertainment Tonight': «Fa molto yoga e si prende cura della sua salute. Il suo fisico non è mai stato così in forma. Ha molti progetti lavorativi e non ha alcuna intenzione di allentare i ritmi della sua carriera. Continua a ricevere così tante offerte che è difficile per lei scegliere cosa accettare».