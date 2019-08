Pierluigi Diaco: «Vorrei adottare un figlio con mio marito»

ROMA - Pierluigi Diaco ha rivelato che se un giorno la legge dovesse consentirlo, come avviene in quasi tutti gli altri paesi occidentali, gli piacerebbe poter adottare un figlio insieme al marito Alessio Orsingher, con sui è sposato dal 2017. «Naturalmente non possiamo avere dei figli. Qualora un giorno la legge permettesse l'adozione a me farebbe molto piacere poter adottare un bambino», ha detto il conduttore durante un'intervista rilasciata a "Non Disturbare", programma condotto da Paola Perego su Raiuno.

Diaco ha poi raccontato quanto sia importante nella sua vita la presenza del bassotto Ugo, che vive con lui e il marito da due anni e mezzo. «Ugo rappresenta il sentimento e l'amore che unisce me e Alessio sotto forma di un animale domestico», ha spiegato. «Ovviamente un animale domestico non è un surrogato di un bambino e non è neanche paragonabile, ma avere un altro essere vivente dentro casa ti dà la sensazione che puoi fare qualcosa per qualcun altro», ha aggiunto.

Il 42enne ha anche parlato del rapporto con sua madre, che lo ha cresciuto in maniera molto severa, e dei pochi ricordi che ha di suo padre, scomparso quando aveva solo 5 anni. «Mia madre mi ha educato alla disciplina e al senso del dovere. Mio padre invece ricordo che amava la musica, vivere la sera con gli amici e con mia mamma andavano spesso a ballare», ha concluso.