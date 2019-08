Serena Rutelli affamata di reality: «Ora vorrei fare l'Isola dei Famosi»

ROMA - Serena Rutelli, che è stata tra i protagonisti dell'ultima edizione del "Grande Fratello", ha rivelato che dopo aver provato l'esperienza di vivere 24 ore al giorno sotto le telecamere della Casa di Cinecittà, le è venuta voglia di partecipare anche all'Isola dei Famosi. «Dopo il Grande Fratello mi sento più forte. Però sono una persona che ama mettersi in gioco. L'Isola è tosta ma lo sono anch'io», ha raccontato la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli durante un'intervista rilasciata a "Oggi".

La 29enne è poi tornata a parlare del suo rapporto con il fidanzato Alessandro Prince Zorresi, che ha 8 anni meno di lei e a cui è legata da poco più di un anno. «Alessandro Prince mi ascolta, mi rispetta, mi sostiene quando sono giù», ha confidato Serena. «Quando viene a cena da noi è un chiacchierone. È limpido e schietto, impossibile non volergli bene. Mamma per me è una consigliera preziosa, dice che per crearsi una famiglia ci vuole solidità professionale e tanto lavoro. Anche per questo, faccio un passo alla volta», ha aggiunto.

L'ex gieffina qualche tempo fa aveva già parlato della possibilità di diventare mamma e aveva spiegato che la differenza d'età con il compagno non viene vissuta come un problema dalla coppia. «Viviamo un grande amore, i miei genitori lo adorano, e sì, stiamo pensando anche a un bambino. È la prima cosa che mi ha detto quando sono uscita dalla Casa del GF. Idea meravigliosa, ma vorrei aspettare ancora un po', per gustare fino in fondo la felicità di questo rapporto», aveva raccontato.