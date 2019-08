Fabrizia De André vuole la pace tra il padre e la sorella Fabrizia

ROMA - Fabrizia De André, figlia di Cristiano De André e sorella maggiore di Francesca, ha raccontato di stare recuperando il rapporto con il padre e di aver passato alcuni giorni di vacanza insieme a lui in Sardegna. «La mia porta è sempre stata aperta, quindi sono contenta che lui si sia fatto avanti e che mi abbia chiamato facendomi trascorrere, insieme a mio figlio Riccardo, una splendida settimana in Sardegna. Speriamo che tra noi vada sempre meglio», ha spiegato la 32enne durante un'intervista rilasciata al settimanale "Nuovo".

«Ci siamo chiariti e abbiamo vissuto momenti molto sereni. Ci siamo detti di ricominciare, di cercare di venirci incontro e di capirci. L'importante è che abbiamo parlato e che abbiamo avuto finalmente un confronto. Questa è una cosa positiva e io ne sono molto felice», ha aggiunto.

Fabrizia ha poi fatto sapere che farà tutto quello che potrà per far riavvicinare anche la sorella al loro padre. «Francesca? Sì, è vero che papà non l'ha chiamata e che non ha fatto nulla se non un post sulla sua pagina web. Se non dovesse accadere nulla, allora proverò io a parlare direttamente con mio padre, cercando di andare incontro alle esigenze di Francesca. Speriamo che questa estate porti di nuovo l'unità in famiglia», ha concluso.