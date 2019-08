Francesca Del Taglia, appello ai fan: «Convincete Eugenio a sposarmi»

ROMA - Francesca Del Taglia ha rivelato di stare ancora aspettando la proposta di nozze dal compagno Eugenio Colombo, che ha conosciuto durante la sua partecipazione a "Uomini e Donne" e da cui ha avuto due figli, Brando, 4 anni, e Zeno, 1.

La 30enne ha spiegato che secondo lei il padre dei suoi figli ha bisogno di una spinta per essere convinto a farle la fatidica domanda. «Il matrimonio? Ah, io sto ancora aspettando la proposta da Eugenio! Chiediamo tutti in coro a questo ragazzo di darsi una mossa, perché ci vuole una spinta», ha detto l'ex protagonista del programma di Maria De Filippi in un'intervista rilasciata al settimanale "Uomini e Donne Magazine".

Francesca ha poi rivelato di avere le idee piuttosto chiare su come dovrebbe essere il suo matrimonio e ha rivelato di sapere già come sarà il suo abito da sposa. «L'abito da sposa nei miei sogni ce l'ho in mente... ma non vi dico niente. Spero un giorno di poterlo mettere! Se ci sposassimo, penso che vorrei un centinaio di invitati. Non troppi, non pochi. Mi piace molto festeggiare, sono una persona gioiosa», ha aggiunto.

La Del Taglia, che un paio di mesi fa è stata ospite del matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, ha poi detto che il suo grande giorno dovrebbe essere una grande festa tra amici. «Organizzerei qualcosa di bello per stare con gli amici e le persone care. Di recente siamo stati al matrimonio di Clarissa e Federico e per me lei era bellissima. Avrei evitato solo il rosso, che a me non piace, ma gli abiti di entrambi erano splendidi», ha concluso.