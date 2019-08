Mario Serpa all'attacco: «C'è lo schifo totale»

ROMA - Mario Serpa, protagonista del primo trono gay di "Uomini e Donne", si è scagliato contro Raffaella Mennoia e la redazione del programma di Canale5. A far arrabbiare l'ex corteggiatore è stata la pubblicazione di una foto che ritrae il suo ex Claudio Sona, da lui accusato di aver partecipato allo show mentre era già fidanzato, insieme ad alcuni collaboratori della trasmissione di Maria De Filippi. «Questo conferma lo schifo che c'è stato e che continua a esserci dietro tutto», ha commentato Mario sotto il post in questione.

Poco dopo la pubblicazione delle parole di Serpa, è arrivata la replica indiretta della stessa Mennoia, braccio destro della De Filippi, che ha risposto al commento di un follower che attaccava proprio Sona. «Ti vorrei informare che il 'Sola' come lo chiami tu ha ampiamente dimostrato che non era fidanzato durante il trono. Se poi te vuoi sostenere il contrario sarò molto interessata ad ascoltarti. Per il resto le chiacchiere e le illazioni, le finte segnalazioni, le fake news con me non funzionano. E quindi se la redazione decide di condividere la propria vita con Claudio fa bene a farlo», ha fatto sapere Raffaella.

L'intervento dell'autrice dello show non è affatto piaciuto a Serpa, che rivolgendosi proprio a lei ha voluto aggiungere altro. «Due paroline desidero dirtele, cara Raffaella Mennoia, anche se comprendo la necessità di dover proteggere l'immagine del primo trono gay, non credo tu sia nella posizione di poter raccontare castronerie e, in nome della verità, sarebbe meglio tacere o lasciare esporre solo i diretti interessati. Detto questo, come ognuno è libero di farsi le vacanze con chi vuole, è libero pure di raccontare di prove, dimostrazioni e bla, bla, bla... beh io racconto la mia di verità e tutti sappiamo qual è stata. Un bacione di cuore», ha scritto in un post su Instagram. «Miss Redazione mi considera più ora che in 2 anni in studio», ha poi concluso.