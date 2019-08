L'elogio delle figlie femmine di The Rock

LOS ANGELES - Dwayne 'The Rock' Johnson ha spiegato che avere delle figlie femmine è stata per lui una fortuna immensa. L'attore ha detto di amare molto le sue tre bambine: Simone, 17 anni, nata da una precedente relazione, Jasmine, 3, e Tiana, 15 mesi, nate dalla storia d'amore con l'attuale compagna Lauren Hashian.

Parlando nel programma "Good Morning America" ha raccontato: «Come uomo, pensi sempre a come potresti crescere un figlio maschio e a tutte le cose che potresti fare con lui. Ma avendo tutte femmine, posso dire che è la più grande benedizione che io abbia mai ricevuto».

Dwayne ha poi confidato che essere circondato da così tante donne forti e indipendenti come le sue figlie e la sua compagna è per lui anche un grande privilegio. «È la cosa migliore che mi potesse capitare. Ho una casa piena di donne forti e toste. Sono cresciuto come figlio unico. Mio padre è stato molto severo. E mi ha cresciuto in maniera molto dura. Ora c'è più bilanciamento, avendo tutta questa carica estrogenica, con tutte queste donne riesco a trovare un equilibrio familiare migliore. Cerco di essere un padre giusto e provo a far capire alle mie bambine come dovrebbe essere un vero uomo per stare nella loro vita», ha aggiunto.