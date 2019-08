ROMA - Siparietto simpatico a Sabaudia, dove è in vacanza la famiglia Totti. Vedendo un paparazzo in difficoltà sul suo gommone Ilary Blasi invece di approfittarne per allontanarsi è corsa in suo aiuto.

La conduttrice lo ha soccorso, lo ha fatto salire sulla sua barca - dove l'uomo ha potuto fare anche una doccia - e gli ha offerto pure del sushi.

È stata la stessa conduttrice a immortalare il tutto e a pubblicarlo su Instagram. Una vera contropaparazzata.