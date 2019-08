Valentina Sampaio, il primo angelo trans

NEW YORK - Valentina Sampaio, 22 anni, brasiliana, modella e attrice, entra nella famiglia di Victoria's Secret. Fino a qui tutto sembra nella norma, dato che si tratta di una stupenda ragazza che può posare e sfilare senza sfigurare fra gli angeli del noto marchio di lingerie. Quello che ha fatto discutere è il fatto che Valentina è nata maschio e da quando aveva 8 anni ha iniziato il suo percorso come trans.

Sono già diverse le soddisfazioni che la Sampaio si è tolta nella sua carriera, sfilate e copertine importanti, e ora è stata proprio lei ad annunciare il suo ingaggio postando una foto del backstage di un servizio per Victoria's Secret.

Una mossa strategica? La casa di moda era stata duramente criticata dopo le dichiarazioni del suo chief marketing officer Ed Razek, il quale aveva sostenuto che donne formose o Lgbt non incarnano il sogno che Victoria's Secret cerca di vendere. In un momento in cui il marchio ha annullato per la prima volta dopo 23 anni la sua celebre sfilata di fine anno, la casa ha decisamente bisogno di raccogliere riscontri positivi.