Pare che Cara Delevingne e Ashley Benson si siano sposate

LAS VEGAS - Massima segretezza, l'arrivo con entrambe le spose in abiti neri e - dopo il rito - la "fuga" a bordo di una Cadillac Rosa. Si sarebbe svolto così il matrimonio della supertop Cara Delevingne e della sua compagna e attrice Ashley Benson.

Ad affermarlo in esclusiva è l'edizione domenicale del Sun, che ha intervistato il proprietario della Cappella dell'amore di Las Vegas - la Little Vegas Chapel affittata per 250 dollari - in cui l'unione è stata celebrata: «Chiaramente si volevano un gran bene, sui loro volti c'erano dei sorrisi immensi», ha raccontato l'uomo al tabloid britannico.

Non vi sono conferme ufficiali, né immagini dell'evento (nemmeno sui social). Presenti - ed è sempre tutto un grande forse - Charlize Theron, i fratelli Jonas e Sophie Turner.

Non è ancora chiaro quando esattamente la cerimonia si sia tenuta, è però probabile che sia successo diverse settimane fa.