Rosa Perrotta: «Allatto anche se rovinerò il decolté»

ROMA - Rosa Perrotta, che la settimana scorsa è diventata per la prima volta mamma dopo la nascita del piccolo Domenico, frutto dall'amore con Pietro Tartaglione, ha spiegato di aver deciso di allattare il figlio al seno, nonostante in molti le avessero sconsigliato di farlo per non rovinare il decolté. «Sto allattando. Ho scelto di allattare nonostante quello che si dice, e in parte è vero, sul seno, che fa male, si rovina e così via. Se il seno si rovina, sti ca**i. È un'esperienza secondo me bellissima. Consiglio a tutte quelle che possono, ovviamente se ci sono le condizioni, di farlo», ha detto l'ex protagonista di "Uomini e Donne" in un video pubblicato nelle sue Instagram Stories.

«Tra l'altro Dodo mangia tantissimo, veramente mi svena, ma è una sorta di proseguo dopo il parto. Voi in pancia lo nutrivate e poi dopo quando lo avete tra le braccia si attacca al vostro seno e sentite che ancora voi siete le uniche che potete farlo», ha aggiunto Rosa.

La 30enne partenopea ha poi confidato che tra lei e il bambino si è creato subito un legame profondissimo. "Si crea un legame ancora più forte. L'allattamento è un'esperienza pazzesca», ha continuato. «E poi sono i nostri figli se non lo facciamo noi... È un'emozione indimenticabile e unica», ha concluso.