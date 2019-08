Caterina Balivo, vacanze già finite

ROMA - In molti sono appena andati in ferie, tanti devono ancora partire, ma c'è già qualcuno che rientra dalle vacanze estive. Tra questi Caterina Balivo, che è appena tornata a Roma per riprendere il suo lavoro in Rai. Se 'Vieni da me' non tornerà in onda prima di settembre, sono infatti già iniziate le riunioni di redazione per preparare la prossima stagione del programma che la 39enne partenopea conduce dallo scorso anno. A raccontarlo è stata la stessa Caterina.

Postando su Instagram alcune foto che la ritraggono mentre fa uno spuntino seduta sul prato di Piazza Cavour, non distante dal suo ufficio, ha scritto: «1 Agosto, Roma: prima riunione della giornata andata, ora partiamo con la seconda riunione per 'Vieni da me', ma prima... pranzo all'aperto! E voi, come è cominciato il vostro Agosto?».

L'abbronzatura della presentatrice rivela però che Caterina ha già trascorso diversi giorni al mare. A luglio è infatti stata a Capri per un paio di settimane con la sua famiglia. Adora l'Isola Azzurra e ci torna ogni volta che può, anche se quest'anno il suo soggiorno è stato accompagnato da alcune polemiche. Diversi follower l'hanno infatti accusata di mostrare sul suo profilo Instagram uno stile di vita troppo lussuoso e ben lontano da quello della maggior parte delle persone, che non possono permettersi una vacanza a Capri, soprattutto in questa stagione.