Arisa ha la tricotillomania

ROMA - Arisa è tornata a parlare della sua mania di strapparsi i capelli, disturbo conosciuto anche con il termine di tricotillomania, e ha spiegato il motivo per cui spesso si taglia i capelli a zero e mette delle parrucche. «Taglio i capelli non solo per avere uno stile più sbarazzino, ma anche per un'altra ragione. Nei momenti di stress tendo a toccarmi i capelli, ad accarezzarli, e a volte mi faccio prendere così tanto da questo mio gesto che invece di sfiorarli e toccarli soltanto, tendo a strapparli», ha raccontato la cantante durante un'intervista rilasciata al settimanale "DiPiù". «Questa comportamento ha un nome: tricotillomania. Quando ce li ho (i capelli, ndr) me li stacco. Quindi non è solo una questione di stile avere i capelli rasati o portare le parrucche», ha spiegato la 36enne.

Rosalba Pippa, questo il vero nome dell'artista, solo qualche giorno fa ha raccontato ai suoi follower di avere un blocco artistico che non le permette di scrivere nuove canzoni. «Non sono depressa, non sono triste, sono solo bloccata in attesa di ritrovare quel senso di libertà che provavo quando credevo che tutto era possibile. Devo ritrovare fiducia in me stessa e negli altri», ha fatto sapere tramite alcune Stories pubblicate sul suo profilo Instagram. «Ho ricevuto milioni di delusioni in questa vita e tante gioie di cui non ho saputo godere. Ho la testa piena di giudizio che ho di me stessa e non faccio altro che autosabotarmi. Non riesco più a scrivere canzoni», ha confidato Arisa.