Francesca Cavallin rivela il grande dolore per la fine del suo matrimonio

ROMA - Francesca Cavallin è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Stefano Remigi, con cui è stata sposata sei anni e da cui ha avuto due figli, Leonardo, 12 anni, e Jacopo, 4. La 43enne, che si è separata dal marito poco meno di tre anni fa, ha ammesso che è stato davvero difficile per lei accettare il fallimento della relazione con il figlio del cantante Memo Remigi.

«Due anni e mezzo fa il mio matrimonio è finito. Se qualcuno me l'avesse detto solo tre anni fa gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio. È stato pesante accettarne la fine e c'è stato un momento in cui ho pensato: 'Non ce la faccio, non riesco, non ho la forza'», ha raccontato durante un'intervista rilasciata al settimanale "Grazia".

L'attrice ha poi rivelato di aver trovato le energie per andare avanti grazie all'amore per i suoi figli. «Pensi di non farcela poi vedi i tuoi figli, li guardi e trovi dentro di te una spinta straordinaria», ha aggiunto. «Impari cose che prima non sapevi fare, anche nella gestione della casa. Adesso è tutto sulle mie spalle. E il mio obiettivo è quello di essere completamente indipendente», ha spiegato la Cavallin.

Oggi Francesca è ancora una mamma single. «Ho acquistato maggiore consapevolezza. E mi godo questo momento da single. C'è solo un rischio: irrigidirsi in un'autarchia sentimentale che non permetta più a nessuno di entrare», ha concluso.