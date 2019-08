Anna Faris si lascia manipolare dal figlio di sei anni

LOS ANGELES - Il figlio di Anna Faris riesce a «manipolare» l'attrice per ottenere quello che vuole. La 42enne ha avuto il piccolo Jack sei anni fa dal matrimonio con l'ormai ex marito Chris Pratt e ha ammesso di lasciare che il bambino scelga qualsiasi film voglia vedere anche se non è esattamente appropriato per la sua età. Jack sa infatti su cosa fare leva per convincere la madre. Ha spiegato: «Ha una voce dolcissima e sa come manipolarmi. Mi dice, 'Mamma, posso vedere questo film?'. Io glielo lascio vedere. Non sono neanche sicura se posso dirvi quali film gli lascio vedere... Mi sento in colpa».

Poi la Faris ha scherzato sul fatto che la libertà data al figlio è in qualche modo un bilanciamento per il fatto che lei lo costringe a vedere quasi ogni giorno i film suoi e del padre Chris. Parlando con il magazine Us Weekly ha aggiunto: «Lo costringiamo a vedere i nostri film quasi ogni giorno. A lui piacciono 'Observe and report' e tutta la serie di 'Scary Movie'».

Recentemente Anna ha raccontato che il rapporto con l'ex marito Chris Pratt, che si è da poco risposato con la figlia di Arnold Schwarzenegger, è ancora oggi splendido.