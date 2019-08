Nicolò De Devitiis conferma la relazione con Veronica Ruggeri

ROMA - Nicolò De Devitiis per la prima volta ammette pubblicamente di stare frequentando la collega Veronica Ruggeri. I due fanno coppia fissa da qualche mese dopo essersi conosciuti, ormai diversi anni fa, nel programma di Italia1 'Le Iene', di cui sono entrambi inviati di punta. Il bel 29enne ha confermato il rapporto sentimentale in un'intervista rilasciata al settimanale 'Grazia', spiegando però di non volerne parlare troppo perché è «scaramantico».

«Veronica Ruggeri? Non vorrei parlarne, anche per scaramanzia. Ci conosciamo da cinque anni, mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme», ha fatto sapere al magazine. I due ormai non si nascondono più neanche sui social, dove con molta naturalezza documentano la loro estate insieme, tra vacanze al mare e soggiorni in montagna.

Nicolò solo fino a qualche mese fa era legato all'ex Miss Italia Eleonora Pedron, 37 anni. I due hanno avuto una relazione durata circa un anno, ma alla fine del 2018 qualcosa si è rotto e da un giorno all'altro hanno smesso di pubblicare foto e video insieme sui rispettivi profili social.