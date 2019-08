Giulia De Lellis rivela il motivo per cui ha scritto un libro

ROMA - Giulia De Lellis, che alcuni giorni fa ha annunciato di aver scritto un libro intitolato "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", ha spiegato il motivo che l'ha spinta a pubblicare il testo, ammettendo così di essere stata tradita, probabilmente da Andrea Damante. «Ho scritto un libro ma ovviamente non l'ho scritto da sola. Ho scritto una storia che di base mi ha riguardata da vicino», ha detto l'influencer in una Story pubblicata sul suo profilo Instagram.

«La cosa scioccante è quando ho ricevuto la chiamata da Mondadori. Mi convocano in agenzia, mi siedo e mi chiedono se voglio scrivere un libro. C'è stata una polemica per il fatto che io ho letto solo due libri nella mia vita e non me ne vergogno, lo sapete. Però Mondadori viene da me con gioia ed entusiasmo a farmi questa proposta. Iniziamo a parlare della tematica, ma io non me la sentivo di mettere in piazza i miei sentimenti. Sono sempre stata dell'idea che i panni sporchi si lavano in casa», ha confidato Giulia.

La De Lellis ha poi raccontato che a convincerla a scrivere questo libro - con l'aiuto di Stella Pulpo - è stata una persona a lei molto vicina. «La casa editrice si è fatta sentire qualche tempo dopo e allora ho deciso di parlare con una persona a me molto vicina che alla fine mi ha convinta. Ovviamente il libro racconta una storia passata e questa persona mi dice di farlo perché è giusto che io mi pianga un morto che non mi sono mai pianta», ha aggiunto Giulia facendo riferimento a un tradimento vissuto in passato, forse perpetrato proprio dal suo ex più famoso, Andrea Damante.

«Perché a me quando mi sono capitate le situazioni non ho detto mai nulla, ho sempre pensato al mio lavoro. E soprattutto scrivendo questa storia potrei aiutare chi in questo momento sta vivendo quello che ho vissuto io. Quindi ho pensato potesse essere interessante condividere questa parentesi per me molto toccante. Secondo me alla fine è uscita proprio una figata», ha concluso la 23enne.