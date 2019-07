Filippo Bisciglia: «Alla finale di Temptation Isand indosso sempre le stesse mutande»

ROMA - Filippo Bisciglia dopo aver concluso anche per quest'anno la sua avventura al timone di "Temptation Island", programma di Canale5 arrivato alla sua settima edizione, ha rivelato che ogni anno durante i falò della puntata finale indossa sempre le stesse mutande. «Sono scaramantico, ho le mie fisse. Al falò di confronto finale indosso sempre le stesse mutande, un paio che usavo quando giocavo a tennis: sono viola, bruttissime. Ma non me ne separerei per nulla al mondo», ha raccontato il presentatore durante un'intervista rilasciata al settimanale "Gente".

Filippo, che è stato elogiato anche da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo per la sua capacità nella gestione del delicato reality show, ha detto: «Sentire le parole di Maurizio mi onora. Anche Maria ha grande fiducia in me, però è molto più introversa. Mi ha mandato solo un messaggino di complimenti e me lo tengo caro».

Il 42enne ha poi risposto a chi sostiene che la trasmissione sia studiata a tavolino. «Non c'è nulla di preparato. Questo è il programma più facile del mondo: basta mettere insieme dei giovani e loro cominciano a relazionarsi. Di tradimenti fisici ce ne sono stati pochi, ma magari nasce un'amicizia e ci si affeziona. Io lo so perché tredici anni fa quando partecipai al Grande Fratello ho provato emozioni vere», ha concluso.