Rocco Siffredi: «A fine estate risposo mia moglie»

ROMA - Rocco Siffredi ha rivelato di stare preparando un grande evento per festeggiare i suoi 25 anni di matrimonio con Rozsa Tassi, conosciuta anche come Rosa Caracciolo.

L'attore hard italiano più famoso di tutti i tempi ha intenzione di risposare la madre dei suoi figli. «Sono i venticinque anni del nostro matrimonio: è un grande risultato e abbiamo deciso di festeggiare come si deve. Siccome mia moglie è estremamente romantica, il minimo che posso fare per lei è organizzarle una festa strepitosa, con la famiglia, i figli e gli amici di tutta la vita. Praticamente è una cerimonia privata, una festa intima che faremo da noi a Budapest. Sarà un party privato, a fine estate e all'aperto, dove di solito giro: nei Siffredi Studios», ha spiegato il 55enne in un'intervista rilasciata a 'Novella2000'.

I due si sono sposati nel 1994 proprio a Budapest e quest'anno si giureranno di nuovo amore eterno. «La cosa veramente importante è rivivere questo momento, ancora e insieme. E probabilmente con gli stessi abiti! Mia moglie è più dell'idea di farsi un abito nuovo, invece io mi rimetto lo stesso identico abito di 25 anni fa, una sorta di ritorno al passato», ha aggiunto Rocco.

Siffredi, che insieme a Rosza ha avuto i suoi due figli, Lorenzo e Leonardo, ha poi rivelato di sentire spesso la mancanza della moglie quando è lontano da lei per lavoro. «Mi mancano il suo affetto e la sua presenza, soprattutto la sera, quando vado a dormire, o la mattina quando mi sveglio. Se devo andare a letto da solo e alzarmi da solo, per esempio se sono in hotel, in viaggio per lavoro... questa è davvero la parte più brutta, dove sento che Rosa mi manca tanto», ha concluso.