Cristian Imparato confessa: «Ho usato la medicina estetica contro la depressione»

ROMA - Cristian Imparato, che è stato tra i protagonisti dell'ultima edizione del "Grande Fratello", ha rivelato che la medicina estetica lo ha aiutato a uscire dalla depressione. «Sono stato in un tunnel buio, appigliandomi a una sola cosa che era la speranza, la speranza di stare fisicamente e psicologicamente meglio dopo un lungo periodo dove la salute mi è venuta a mancare a causa dei miei malesseri intestinali portandomi depressione ed eccessiva perdita di peso. Ho chiesto aiuto alla medicina estetica perché non riuscivo a vedermi magro e diverso da come stavo prima in viso», ha raccontato l'ex bambino prodigio di "Io Canto" in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il 23enne dopo la sua partecipazione al reality di Canale5 è stato spesso criticato per il suo aspetto fisico e anche accusato di aver abusato dei ritocchi estetici. «Spesso vengo messo sotto esame e soprattutto 'attaccato' con termini imbarazzanti e soprattutto offensivi, solo perché volevo ritrovare me stesso, il mio benessere, il mio viso in salute e non pelle ed ossa. Non auguro mai a nessuno di provare quello che provo io quando vengo attaccato sotto questo aspetto, perché non è bello, lo trovo ingiusto e gratuito per tutto il dolore psicologico e fisico che ho passato», ha aggiunto il cantante.

«Purtroppo è facile puntare il dito senza sapere cosa sta vivendo o ha vissuto un ragazzo come me. Adesso mi sento più in forma e soprattutto FELICE di essere in vacanza col mio nuovo singolo estivo 'Balliamo Insieme'», ha continuato. Cristian ha infine ammesso di cancellare i commenti offensivi che gli hater lasciano sotto i suoi post social. «Cancello tutto quello che voglio e che non è costruttivo. Cancello soprattutto quello che è inutile!», ha concluso.