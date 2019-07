Arisa è in crisi, ha problemi di peso e un blocco artistico

ROMA - Arisa ha rivelato di passare alcuni periodi in cui si sottopone a diete alimentari abbastanza drastiche, ma di non riuscire a mantenere il suo peso forma molto a lungo. Riflettendo sul rapporto con sé stessa e con gli altri, la cantante ha spiegato nelle sue Instagram Stories: «Toccare il fondo, guardarsi da lontano, non piacersi e ricominciare. Il vero dilemma riguarda l'autenticità. Ti dicono tutti 'sii te stesso'... Ma tu sai sempre chi sei? Io esagero sempre in una cosa sola che poi mollo per sfinimento. Riguarda la dieta, ci sono lunghi periodi in cui pur di vedermi bella fuori ed essere soddisfatta della mia femminilità mantengo un regime alimentare impeccabile». Dopo aver perso molti chili, la 36enne però si ritrova spesso a riprenderli in un batter d'occhio.

«Se cresci in un posto dove ogni giorno benedici il cibo non puoi dimenticartene così... perché serve a entrare in un jeans. Quindi il giorno stesso in cui la bilancia segna 53 chili, dopo mesi e mesi di regime, parte il primo pacco di pan di stelle... poi una pizza ci sta, e perché no anche una birra. L'anno scorso, nel giro di due mesi, sono riuscita a ingrassare 13 chili», ha aggiunto.

Arisa ha infine rivelato di non stare passando un periodo particolarmente felice della sua vita e di aver addirittura perso la voglia di scrivere nuove canzoni. «Ho ricevuto milioni di delusioni in questa vita e tante gioie di cui non ho saputo godere. Ho la testa piena di giudizio che ho di me stessa e non faccio altro che autosabotarmi. Non riesco più a scrivere canzoni», ha confidato. «Non sono depressa, non sono triste, sono solo bloccata in attesa di ritrovare quel senso di libertà che provavo quando credevo che tutto era possibile. Devo ritrovare fiducia in me stessa e negli altri», ha concluso.