Asia Nuccetelli pentita del GF Vip: «Non ero abbastanza furba»

ROMA - Asia Nuccetelli ha risposto ad alcune domande che le sono state poste dai suoi follower su Instagram ed è tornata a parlare della sua esperienza al "Grande Fratello Vip", che le ha dato grande notorietà. La 22enne ha partecipato alla prima edizione del reality show di Canale5 insieme alla madre Antonella Mosetti nel 2016. A chi le ha chiesto se abbia intenzione di proseguire la sua carriera sul piccolo schermo, Asia ha risposto: «Quella era un'esperienza (il GF Vip, ndr) che ho fatto ma ero veramente piccola e con una mentalità diversa rispetto ad adesso. Ne ho viste di cotte e di crude e sono cambiata molto. Esperienza che forse va fatta con un altro pelo sullo stomaco e un'altra furbizia che io a quel tempo non avevo».

La Nuccetelli, che negli ultimi tempi si è concentrata quasi esclusivamente sul mondo dell'equitazione, ha spiegato che la sua priorità rimane proprio la carriera sportiva, ma non ha escluso un suo ritorno in televisione. «Io ci tengo sempre a specificarlo. Non sono un'influencer, non sono un'attrice o una blogger. Io sono una sportiva, che ha proiettato la sua vita sul suo sport. Quindi se capita ci vado in tv, ma solo se non ho gare e con un tempo limitato. Devo allenarmi tutti i giorni e non posso permettermi momentaneamente di andare a fare reality o altro», ha concluso.