Le figlie di Nicole Kidman debuttano al cinema

LOS ANGELES - Le figlie di Nicole Kidman e Keith Urban sono nel film 'The Angry Birds Movie 2'. Sunday Rose, 11 anni, e Faith Margaret, 8, prestano la loro voce ai personaggi di Beatrice e Lily nel film animato, il cui trailer è stato già reso pubblico. Il personaggio di Sunday, Lily, è un uccellino giallo, mentre quello di Faith, Beatrice, è un uccello viola e le loro voci possono essere ascoltate quando i due volatili vengono attaccati dai maialini verdi.

Le due bambine hanno già fatto il loro debutto televisivo in occasione della seconda stagione di 'Big Little Lies', la serie tv che vede protagonista la madre. Nel secondo e nel terzo episodio interpretano due giovani studentesse e sono state citate nei credit della serie con i loro nomi completi, Sunday Rose Kidman-Urban e Faith Margaret Kidman-Urban. In quell'occasione Nicole aveva detto: «C'è qualcosa di stupendo nel portare i tuoi figli a lavoro sul set e far vedere loro quello che fai rendendoli partecipi. Non sono state trattate diversamente dagli altri sul set. E questa è una cosa buona per loro. Possono capire meglio quello che faccio. Ci ha unito molto questa esperienza».