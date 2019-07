Caso Osvaldo-Kinnunen: Stefano Oradei aveva tradito Veera?

ROMA - Carolyn Smith non ha peli sulla lingua. La giudice di 'Ballando con le Stelle' è entrata a gamba tesa nel caso di gossip più chiacchierato degli ultimi giorni, quello del tradimento della ballerina Veera Kinnunen ai danni dell'ormai ex Stefano Oradei. Veera è infatti da poco uscita allo scoperto con Daniel Osvaldo, l'ex calciatore che è stato suo allievo durante l'ultima edizione del talent di Raiuno.

Negli scorsi mesi Stefano aveva intuito che tra i due stava nascendo qualcosa e aveva fatto una scenata di gelosia a Veera, prontamente immortalata dai paparazzi e finita sui giornali. Stefano in quell'occasione sembrava aver alzato le mani e per questo era intervenuta la stessa Milly Carlucci, che lo aveva costretto a chiedere scusa alla compagna.

Adesso la Smith con un video pubblicato sul social proprio in difesa della conduttrice ha lasciato intendere che era stato Stefano in passato a tradire Veera o almeno le aveva dato modo di essere più che gelosa. «Conosco Stefano e Veera da tanti anni. Lui è un ragazzo adorabile, lei è una persona bella e seria. Purtroppo hanno avuto una situazione difficile che non hanno saputo gestire nel modo giusto. Stefano è stato eccessivamente impulsivo e ha messo in difficoltà Veera e la produzione di Ballando. La gelosia è una brutta cosa, non può essere un alibi per atteggiamenti sbagliati», ha spiegato Carolyn.

«E poi... chi è senza peccato... insomma ci siamo capiti», ha aggiunto lasciando intendere così che Oradei non si sarebbe comportato sempre in maniera limpida con la sua ex. «Milly ha agito come un capo a difesa del suo programma e ha fatto più che bene. Se uno è geloso non può assolutamente scatenare un casino nel suo luogo di lavoro, Veera non ha mai fatto questo quando poteva», ha continuato la 58enne con parole ancora più chiare.

«Pensate cosa sarebbe successo in un normale ufficio o in un programma dove ci avrebbero campato per puntate dopo puntate. Purtroppo le foto pubblicate dai giornali parlano chiaro. Chi giustifica aggressività fa un danno a tutte le donne e gli uomini che non hanno bisogno delle maniere forti per farsi rispettare», ha quindi concluso.