Demi Lovato è rinata grazie alla sua famiglia

LOS ANGELES - La famiglia di Demi Lovato è molto protettiva nei suoi confronti dopo che la popstar è stata ricoverata per alcuni mesi in una clinica per disintossicarsi dalla droga dopo aver rischiato di morire per un'overdose. La cantante circa un anno fa è stata portata d'urgenza in ospedale dopo essere collassata nella sua abitazione di Los Angeles ed è stata successivamente costretta ad affrontare le sue problematiche attraverso una riabilitazione che si è conclusa a novembre scorso.

Alcune fonti vicine a Demi hanno spiegato che da quando la 26enne è tornata a casa sta cercando di vivere nel modo più tranquillo possibile, tenendosi lontana da ogni tipo di eccesso. Un insider ha detto alla rivista "People": «Demi è molto vicina alla sua famiglia. Spesso rimane a dormire da sua madre. A giugno ha conseguito il diploma di scuola superiore. Trascorre molto tempo insieme ai suoi cari, a cui è legatissima». «Si circonda di pochi amici. E posso dire che sono tutti molto protettivi nei suoi confronti», ha aggiunto il beninformato.

La Lovato ha anche ritrovato la salute. «Demi è in grandissima forma. Sorride, sembra molto rilassata e felice», ha continuato la fonte. «È piena di entusiasmo e non vede l'ora di poter condividere tutto con i suoi fan. Ha detto più volte di non essersi mai sentita così bene e che è molto grata alla vita», ha concluso l'insider.