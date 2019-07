Craig David è iperprotettivo verso i suoi amori 

LONDRA - Craig David ha rivelato che non gli piace parlare delle sue relazioni sentimentali in pubblico perché ha paura che la sua fama possa incidere negativamente sui suoi rapporti d'amore. Ha spiegato: «Non c'è molto della mia vita che voi non conosciate già. Ci sono alcune cose importanti per me a cui penso ogni volta che ne ho bisogno. Quando si parla di relazioni sentimentali, per il rispetto che ho nei confronti delle mie partner, non voglio che nulla diventi di dominio pubblico. Voglio vivere tutto nella maniera più privata possibile. Non voglio rovinare tutto quello che ho sempre desiderato e che non ho mai avuto quando ero più giovane».

Il 38enne, che al momento è single, ha spiegato di essere pronto a innamorarsi se dovesse trovare la persona giusta. «Non ho una storia d'amore, ma il mio cuore è sempre aperto. È un contro senso quando un'artista dice: 'Non ho tempo per le relazioni'. Si ha sempre tempo per l'amore», ha aggiunto.

Craig vorrebbe che il suo prossimo rapporto nascesse nella maniera più spontanea possibile. «Mi piacerebbe trovare... beh, non tanto trovare quanto incontrare la mia anima gemella», ha confidato durante un'intervista rilasciata alla rivista "The Times".