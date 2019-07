Sara Affi Fella, il fidanzato Francesco la difende a spada tratta: 'Non sapete alcune cose di lei'

ROMA - Il fidanzato di Sara Affi Fella, Francesco Fedato, ha difeso per la prima volta pubblicamente l'ex protagonista di "Uomini e Donne" da chi continua ad accusarla di essere una persona falsa e calcolatrice. La 22enne lo scorso anno è stata la protagonista dello scandalo più chiacchierato del programma di Maria De Filippi, dopo aver preso parte allo show pur avendo già un fidanzato.

«Sara ha fatto una cazzata in televisione, anche se ci sono cose che solo in pochi sanno e che lei ha voluto dire solo a chi le vuole bene veramente per ora, ma per il resto è veramente una persona stupenda. Io con lei in questo momento sto bene, ho persone al mio fianco che mi rendono felice ogni giorno e per me conta solo questo», ha scritto Fedato in un post pubblicato nelle sue Instagram Stories rispondendo a chi gli ha chiesto come stia andando la loro relazione.

E che il rapporto tra i due sia ogni giorno più solido l'aveva spiegato la stessa Affi Fella, che in un'intervista aveva detto di essere innamorata di Francesco ma di volerci andare con i piedi di piombo. «Francesco è una persona intelligente, sa che ho sbagliato e non condivide assolutamente come mi sono comportata in passato. Si fida di me e io mi fido di lui. Lui mi ha presa per mano, mi ha sgridata per la sciocchezza compiuta ma mi ha detto che era ora di ricominciare a vivere e mi ha salvata», aveva confidato.