Belen incinta? Ecco cosa c'è di vero

ROMA - Da qualche giorno i pettegolezzi su una possibile seconda gravidanza di Belen Rodriguez si sono fatti più insistenti. Ma cosa c'è di vero in queste voci? Si dice che la bella argentina abbia dovuto dare forfait all'ultimo minuto alla produzione di 'Tu si que vales' e non si sia presentata alle registrazioni della prima puntata della nuova stagione dello show di Canale5. Alla base del contrattempo ci sarebbe un presunto malore "sospetto". In altre parole, i primi segni della gravidanza si sarebbero manifestati, portando nausee e malessere alla 34enne, che non se la sarebbe sentita di salire sul palco.

In realtà non ci sono elementi davvero decisivi per poter dire che la cicogna ha davvero spiccato il volo e non bisogna dimenticare che questo tipo di rumor sulla Rodriguez circolano con periodica regolarità. E prima o poi la lieta novella sarà annunciata. Sì, perché dopo la reunion sentimentale con Stefano De Martino, 29 anni, è stato lo stesso ballerino a rivelare che i lavori in corso per dare un fratellino o una sorellina, come preferirebbe Belen, al piccolo Santiago, 6 anni, sono già iniziati. E che la coppia si è affidata al "fato".