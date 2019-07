Michelle Hunziker, il suo numero di telefono finisce on line

MILANO - Aurora Ramazzotti ha pubblicato per errore il numero di telefono di sua madre Michelle Hunziker in una Story di Instagram.

Il telefono della conduttrice ha quindi cominciato immediatamente a suonare all'impazzata e sul suo smartphone sono iniziate ad arrivare decine di notifiche al secondo di nuovi messaggi. Michelle non vorrebbe però cambiare il suo numero di telefono e ha così lanciato un appello affinché chiunque lo abbia memorizzato, lo cancelli immediatamente.

«Ho dovuto mettere il cellulare in modalità aereo perché mi stanno arrivando 60 milioni di messaggi al secondo. Non ho voglia di cambiare numero, so che mi volete bene e per favore non inondatemi di telefonate e di messaggi. Vi prego. Vi voglio bene ma devo utilizzare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine. Queste cose possono capitare, Auri è mortificata però voi dovete fare i bravi», ha detto la 42enne di origini svizzere in una clip pubblicata sul social.

È stata poi la stessa Aurora a dirsi davvero dispiaciuta per quanto accaduto. Anche lei ha chiesto a tutti di cancellare il numero della madre. «Ho fatto un errore enorme. Per sbaglio ho messo una Storia dove si vedeva il numero di mia madre e adesso la stanno tartassando. Ovviamente non so come aiutarla a distanza se non chiedendovi per favore, se le volete bene, di non tartassarla. Io mi sento davvero tanto in colpa. Non ci ho pensato, sono stata impulsiva, errare è umano. Vi prego, però, di lasciarla in pace sennò, veramente, non dormo più», ha fatto sapere in un altro video pubblicato sul suo profilo Instagram.