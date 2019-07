Maria De Filippi ha una curiosa dipendenza

ROMA - Maria De Filippi ha rivelato di essere dipendente dalle caramelle al limone. La conduttrice Mediaset ha raccontato com'è nata la passione per questo tipo di dolcetti: «Nella prima puntata di Amici era previsto il mio ingresso, ma mi rifiutai e iniziai da seduta. Lo feci solo successivamente: entrare in studio la vivevo come una delle cose più scioccanti della mia vita. Le prime puntate sudai come una pazza, quando per natura io non sudo affatto. Avevo i capelli lunghi ma mi obbligarono a tagliarli corti. Ricordo che ero terrorizzata, senza salivazione, e le labbra mi si incollavano mentre parlavo. Da lì partì la mia dipendenza dalle caramelle».

La moglie di Maurizio Costanzo ha poi rivelato che ancora oggi continua a mangiare le stesse caramelle che una sua affezionatissima fan le invia periodicamente. «Ancora adesso uso le stesse, le Leone al limone, che mi manda una telespettatrice che non ho mai conosciuto», ha aggiunto. «Rassicurante. Senza, non vado in onda», ha concluso.