Anne Hathaway mostra il pancione

LOS ANGELES - Anne Hathaway è incinta. L'attrice 36enne ha già un figlio di tre anni, Jonathan, con il marito Adam Shulman, ma adesso ha rivelato di essere nuovamente in dolce attesa. Pubblicando una foto in cui appare con un bel pancione evidente, Anne ha scritto su Instagram: «Non è per un film (intende il pancione, ndr)... Scherzi a parte, voglio dire a tutti coloro che stanno attraversando delle difficoltà per avere un figlio, beh, sappiate che non è stato un percorso semplice neanche per me, per nessuna delle mie due gravidanze. Vi mando tanto affetto».

Recentemente la star di Hollywood ha spiegato che quando il suo primogenito sarà più grande ha intenzione di tenerlo più lontano possibile dai social. Secondo Anne, Jonathan avrà bisogno di capire che queste piattaforme online hanno degli elementi di pericolosità importanti, poi potrà creare i suoi profili se vorrà. «Quando ha iniziato a camminare, ho capito che non potevo lasciare un coltello all'angolo del bancone della cucina, dovevo metterlo più lontano fino a quando lui non avesse capito che c'era un elemento di pericolosità in quello strumento. Sento che dovrò fare la stessa cosa per i social», ha spiegato.