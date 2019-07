Elisabetta Gregoraci è tornata con Briatore?

ROMA - Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi si sono lasciati. Lo ha rivelato l'imprenditore in alcune Instagram Stories, rispondendo alle domande dei suoi follower. A chi gli ha chiesto se fosse ancora fidanzato con la bella 39enne, lui ha infatti risposto: «Una coppia a casa mia è formata da due non da tre». Il motivo della loro rottura sarebbe quindi legato alla presenza ingombrante di un altro uomo. E secondo molti si tratterebbe proprio di Flavio Briatore, con cui Elisabetta è stata sposata e da cui ha avuto il suo unico figlio, Nathan Falco, 9 anni fa.

Così un altro seguace chiede a Bettuzzi proprio se la showgirl sia tornata con il noto imprenditore e playboy di origini piemontesi, che vanta tra le sue ex anche Naomi Campbell e Heidi Klum. «Non saprei e non mi riguarda», ha però risposto il 43enne di Parma. Poi Francesco si lascia andare ad altre considerazioni sull'amore e sulla vita e fa capire di essere comunque sereno, anche se forse non felice. «La felicità è una parola molto grossa, ma diciamo che faccio di tutto per esserlo», ha concluso. Da parte sua invece la Gregoraci non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica.