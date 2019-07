Dani Osvaldo e Veera Kinnunen ufficializzano il loro amore e danno scandalo

ROMA - È un vero e proprio scandalo quello esploso nelle ultime ore, dopo che Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen hanno ufficializzato di essere una coppia. L'ex calciatore e la coreografa finlandese si sono conosciuti durante l'ultima edizione di 'Ballando con le Stelle', a cui lui ha preso parte come concorrente ritrovandosi lei come insegnante.

Che tra loro potesse sbocciare qualcosa non stupisce, di coppie nel programma di Milly Carlucci ne sono nate tante. Ma lo scandalo nasce dal fatto che Veera fino a poche settimane fa era fidanzatissima da ben 11 anni con Stefano Oradei, altro ballerino dello show di Raiuno. Le voci su una vicinanza molto stretta tra Osvaldo e la Kinnunen erano iniziate a circolare subito dopo l'inizio del programma, ma erano state messe a tacere dai diretti interessati e da molti degli altri protagonisti della trasmissione, tra cui Raimondo Todaro, che aveva liquidato i rumour come «pettegolezzi».

Lo stesso Stefano dopo una scenata di gelosia nei confronti di Veera era stato redarguito da Milly Carlucci in persona, che lo aveva costretto a chiedere scusa a quella che ancora era la sua compagna. Poi nelle ultime ore il colpo di scena: l'ex calciatore della Roma ha pubblicato sul social due immagini che non lasciano spazio a dubbi. Prima una foto in cui appare a pranzo con Veera e la sua famiglia in Finlandia. Poi un altro scatto in cui la bacia sulla bocca. Per ora Oradei tace, ma lo scandalo è servito.