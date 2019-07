Valeria Graci ha problemi economici

ROMA - L'attrice comica Valeria Graci ha rivelato di non stare attraversando un periodo particolarmente facile della sua vita, almeno dal punto di vista economico. La Graci è infatti una mamma single dopo essere riuscita, circa un anno fa, a trovare il coraggio di lasciare il compagno Simon, che ha accusato di violenza domestica. «Non nascondo che ci siano momenti di grande difficoltà, perché sono una mamma come tutte le altre, che si deve organizzare, perché non sono ricca, non c'è nessuno che mi mantiene. Cerco di non fare mancare nulla a mio figlio ma anche di non dare troppo», ha raccontato Valeria durante un'intervista rilasciata a "RadioCorriere Tv".

La 39enne, che è tornata sul piccolo schermo insieme a Pierluigi Diaco nella trasmissione Rai "Io e Te", ha poi confidato: «La cosa che più mi rimette in sesto sono invece il sorriso di mio figlio alla mattina e alla sera, la sua voce, il suo messaggino quando non è con me. Mio figlio è la persona più importante della mia vita, è lui l'uomo della mia vita».

Valeria ha infine spiegato che nonostante la storia con il compagno sia finita lei tiene molto che il bambino abbia un buon rapporto con il padre. «Parliamo tanto, spesso gli faccio vedere il telegiornale. Parliamo anche del fatto che la mamma e il papà si siano separati, dei motivi, senza entrare nel dettaglio, con la verità giusta che si può dare a un bambino della sua età, che va sempre tutelato», ha concluso.