Fabio Colloricchio dopo il reality in Spagna: «Non so più parlare in italiano»

ROMA - Fabio Colloricchio ha concluso la sua avventura a 'Supervivientes', la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' è contento dell'esperienza fatta e tornando a farsi vedere sui social dopo essere rientrato dall'Honduras ha spiegato che dopo aver parlato per così tanto tempo solo in spagnolo ha praticamente dimenticato l'italiano.

Il bell'argentino rivolgendosi ai suoi fan italiani ha detto: «Faccio questa storia perché vi dico che non mi sono dimenticato di voi. Sto parlando troppo spagnolo, però penso che lo capiate un po', io non so neanche più parlare l'italiano bene... E niente! Ho fatto un programma, come sapete l'Isola qua in Spagna: è stato veramente forte perché ho passato tre mesi di fame, sono un po' barbuto, non so se mi riconoscete...».

Poi ha spiegato di essere contentissimo di aver ritrovato l'amore dopo la fine della relazione con Nicole Mazzocato, conosciuta nel programma di Maria De Filippi. Inquadrando la nuova fidanzata Violeta Mangrinan, che ha incontrato proprio durante la partecipazione al reality iberico, ha aggiunto: «Ho avuto la fortuna di trovare una ragazza stupenda che è lei... Guardate che bella che è, son felicissimo!».