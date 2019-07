Lorenzo Crespi disperato sui social: «Mi hanno abbandonato tutti»

ROMA - L'attore Lorenzo Crespi è tornato a sfogarsi sul social e ha detto di essere stato abbandonato da tutti coloro che ha sempre considerato amici. Il 47enne già in passato aveva parlato in più occasioni della sua complessa situazione legata a diversi problemi di salute, che lo hanno costretto ad abbandonare il mondo dello spettacolo, e a difficoltà economiche.



«Tutti i giorni mi chiedete sorrisi, serenità, spensieratezza... tutto quello che purtroppo io in questo momento non posso darvi... non avete idea... ma oggi sono questo... un uomo completamente lasciato solo... abbandonato a se stesso...», ha raccontato Lorenzo su Instagram rivolgendosi ai suoi follower.

Crespi ha poi rivelato di aver anche pensato di arruolarsi in un esercito privato per cercare di dare un senso alla sua vita: «La gente odia veder star bene il prossimo... si mette in mezzo e distrugge tutto solo per il piacere di farlo... neanche nei peggiori incubi avrei mai immaginato una fine così... tanto da aver cercato anche di partire a Contractor (compagnia militare privata, ndr) per cercarmi una fine dignitosa... una morte da uomo... Non vi lascerò mai», ha aggiunto.



«Per l'ennesima volta mi sono aperto con voi... e per l'ennesima volta leggo commenti totalmente distanti da quello che ho scritto... scusatemi... non è colpa vostra... sarà il mio pessimo italiano... se quando scrivo nove su dieci non capiscono quello che voglio dire... pazienza... un forte abbraccio», ha concluso.