Ilaria Spada mostra orgogliosa il pancione

ROMA - Ilaria Spada non vede l'ora di tenere fra le braccia il suo secondo figlio. L'attrice, che è di nuovo incinta, ha pubblicato su Instagram una foto in cui si vede chiaramente il suo pancione ormai enorme. «Conto i giorni, le nuove... e ti aspetto...», ha scritto accanto allo scatto.

Il parto è previsto infatti proprio tra pochi giorni e lei non potrebbe essere più raggiante. La moglie di Kim Rossi Stuart a 38 anni sta per diventare nuovamente mamma dopo la nascita del primogenito Ettore, venuto al mondo alla fine del 2011, ormai quasi otto anni fa.

In quell'occasione il parto non fu però semplicissimo. Non molto tempo fa la bella mora, nelle cui vene scorre per metà sangue nordafricano, aveva infatti raccontato: «Alla nascita, Ettore pesava 4 chili. Il travaglio è stato piuttosto impegnativo, i medici sono dovuti ricorrere al parto cesareo per evitare complicazioni». Ilaria e Kim si sono sposati in gran segreto lo scorso 2 marzo, dopo aver saputo che la cicogna aveva spiccato nuovamente il volo. La Spada non ha però voluto parlare della gravidanza fino a pochissimo tempo fa. Il motivo? «Per scaramanzia», ha spiegato.