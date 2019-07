Robbie Williams ha sofferto di agorafobia

LONDRA - Robbie Williams ha confessato di aver sofferto di agorafobia e che ha praticamente trascorso tre anni sdraiato sul divano di casa. Il cantante, che ha rivelato per la prima di aver sofferto di questo disturbo, che porta le persone a stare lontane dai luoghi aperti e affollati, ha rivelato che per molto tempo non è stato capace neanche di uscire di casa e di aver addirittura rifiutato un'offerta di lavoro da oltre 15 milioni di euro per timore di non riuscire a gestire la sua ansia.

Ha spiegato: «La mia carriera era davvero decollata, il mio successo era a livelli planetari. Ma avevo bisogno di tempo per cercare di recuperare il mio equilibrio interiore e rimettermi in sesto». «Dal 2006 al 2009 ero diventato agorafobico. Quegli anni li ho passati indossando un caftano di cashmere, mangiando patatine, facendomi crescere la barba lunga e soprattutto rinchiuso dentro casa», ha raccontato. «Ricordo che mi avevano offerto 15 milioni di sterline per prendere il posto di Simon Cowell ad 'American Idol', ma ho rifiutato perché non ce la facevo», ha aggiunto durante un'intervista rilasciata al "The Sun on Sunday".

Robbie ha poi detto di essere riuscito a superare quel periodo buio della sua vita grazie alla canzone "Killers", ma che tornare a lavoro dopo un'assenza così lunga fu traumatico. «Non ricordo cosa stessi facendo, ho ascoltato quella canzone e ho capito che dovevo rimettermi in marcia. Quando sono tornato sul palco mi sono sentito un pesce fuor d'acqua. Ho dovuto imparare di nuovo a esibirmi e a fare il mio lavoro, non è stato un processo facile», ha concluso.