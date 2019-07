Kim Cattrall distrutta per la morte del fratello: «Sono cambiata per sempre»

NEW YORK - Kim Cattrall ha rivelato di essere molto cambiata dopo la morte del fratello Christopher, che si è suicidato l'anno scorso. L'attrice, nota soprattutto per il suo ruolo nella serie tv "Sex and The City", ha ammesso che non riuscirà mai più a riprendersi da quel tragico episodio e a tornare la persona che era prima. Ha detto: «Sono cambiata, non sarò mai più la stessa persona».

Kim ha confessato di non aver ancora elaborato la perdita del fratello, che prima del gesto estremo era in cura per una forte depressione. Durante un'intervista rilasciata al "Mail on Sunday" ha spiegato: «Nessuno può prepararti alla perdita di un caro, lui soffriva di depressione, è una malattia controversa e a volte può essere davvero difficile capire se chi hai davanti ne soffre o no». «È così, io non sapevo che lui stesse così male. Noi come famiglia non ne avevamo la minima idea e quando perdi qualcuno perché si è tolto la vita c'è sempre una grande domanda che ti perseguiterà a vita: 'Se solo avessi saputo avrei potuto fare qualcosa?'», ha aggiunto la 62enne.

«È un dolore e un dubbio con cui dovrai convivere per tutta la vita, il senso di colpa è infinito, e non puoi fare niente per alleviarlo», ha proseguito. «È qualcosa che ti spezza. Provi a stare bene e un giorno ci riesci, ma poi il giorno dopo ricominci da capo...», ha concluso la Cattrall.