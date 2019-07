Lorenzo Battistello e la lotta contro il tumore

ROMA - Lorenzo Battistello, partecipante della prima edizione del "Grande Fratello", ha confessato di aver avuto gravi problemi di salute.

«Otto mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, otto mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, otto mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l'inizio» ha raccontato su Instagram. «Lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no... questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo».