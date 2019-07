Channing Tatum: «Tutti dovremmo andare in psicoterapia»

LOS ANGELES - Channing Tatum ha detto di pensare che tutte le persone dovrebbero andare in psicoterapia. L'attore, che da qualche mese sta frequentando la pop star Jessie J, durante un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha rivelato di essersi rivolto a un terapeuta per migliorare la sua salute mentale. Ha detto: «Ieri sono stato dallo psicologo... sì, sono in terapia. Tutti dovremmo andarci».

Il 39enne, che si è separato lo scorso anno dall'ex moglie Jeanna Dewan, con cui è stato sposato per quasi dieci anni, ha poi cambiato discorso e ha parlato di "The Pattern", un'applicazione per iPhone che aiuta le persone a conoscersi meglio e a usare le parole più giuste in ogni circostanza in base al proprio stato d'animo. Nel video condiviso tramite l'app Channing ha invitato gli utenti a mettersi in contatto con lui per aiutarlo a trovare delle risposte. «Popolo di Pattern mi state ascoltando? Ci siete? Dovreste chiamarmi. Mettetevi in contatto con me. E tu visto che sai così tante cose come applicazione perché servi a farci comprendere meglio noi stessi, fatti sentire perché ho bisogno di risposte», ha detto.

Dopo lo sfogo dell'attore, non è tardata ad arrivare la risposta ironica dell'applicazione, che ha commentato: «Grazie Channing per averci fatto sapere che oggi hai intenzione di mandare in crash i nostri server. Prenderemo nota di tutti i tuoi messaggi».