Aida Yespica è pronta per un secondo figlio

ROMA - Aida Yespica ha rivelato che vorrebbe avere un figlio dal compagno Geppy Lama, con cui fa coppia fissa, tra alti e bassi, ormai da un paio di anni. La showgirl è già mamma di Aaron, nato 11 anni fa dalla relazione con l'ex compagno Matteo Ferrari. «Ci siamo lasciati e ripresi, adesso abbiamo trovato una nostra stabilità. Stiamo bene, andiamo d'accordo e, ora posso dirlo, ci amiamo. Ad agosto mio figlio non sarà con me ed io e Geppy faremo un'altra vacanza. Diciamo che sarà una luna di miele. Andremo a Bali o in Thailandia per venti giorni», ha raccontato Aida durante un'intervista rilasciata al settimanale "Spy".

«A me piacerebbe tanto avere un altro figlio ma aspettiamo. Effettivamente la nostra è stata una storia travagliata. Per ora abbiamo trovato una nostra stabilità, ma vediamo più avanti cosa succederà», ha aggiunto la 37enne.

La Yespica è sicura che Geppy sarebbe un buon padre, visto che ha già instaurato un bellissimo rapporto con Aaron. «Io, da come l'ho visto con mio figlio, penso che Geppy sarebbe un buon padre. Geppy è una persona sempre presente con mio figlio. Aaron lo adora, scherzano tantissimo ma, cosa più importante di tutte, si rispettano», ha concluso Aida.