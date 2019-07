Parietti pazza del figlio della vicina: «Mi sono rifatta gli occhi»

ROMA - Alba Parietti ha pubblicato una foto che ritrae il figlio della sua vicina di casa in costume da bagno nel giardino che confina con quello della sua villa alle porte di Milano, rivelando di avere un debole per l'aitante giovanotto. «Per la serie 'l'uomo non è di legno'... e la donna neppure... ma dico, io posso avere il figlio più grande della mia vicina di casa (tra parentesi una delle mie migliori e fidate amiche) che mi passa davanti in giardino così?», ha scritto la showgirl accanto allo scatto condiviso sul suo profilo Instagram.

«Non è legale... La trovo una vera cattiveria. Secondo me si sta vendicando degli anni della sua adolescenza (essendo noi vicini da 30 anni)... Cara amica o mi metti una parete divisoria o gli darò il gettone di presenza.... o faccio un esposto... in ogni caso mi sono davvero 'rifatta' gli occhi», ha aggiunto con un pizzico d'ironia Alba.

La 57enne in una recente intervista rilasciata al programma radiofonico "I Lunatici" ha raccontato di sentirsi ancora una bella donna e di essere convinta di non aver perso il suo fascino. «Ho accecato molte generazioni e forse ancora 'je l'ammollo», ha detto.