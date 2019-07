Valentina Vignali contro gli hater: «Avete il cervello bacato»

ROMA - Valentina Vignali, che durante l'ultima edizione del "Grande Fratello" era ingrassata di 10 chili, ha fatto sapere di stare velocemente tornando in forma. Dopo che nelle ultime settimane era stata criticata proprio per il suo aspetto fisico "appesantito", l'ex gieffina è tornata a difendersi dagli attacchi che le vengono mossi da parte di alcuni hater.

La 28enne ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui si mostra in costume con una silhouette visibilmente alleggerita rispetto alle scorse settimane. «Date le recenti e molteplici polemiche e questioni di importanza socio/politiche che mi stanno scassando la uallera [...] volevo semplicemente ribadirvi che non ho fotoscioppato proprio nu ca**o!», ha scritto Valentina.

«Ma dopo il Grande Fratello la mia bilancia segnava un umile più 12 chili, che per farvi capire è una quantità di grasso pari a due casse di acqua del supermercato, di quelle che quando salite le scale smadonnate perché pesano», ha aggiunto.

«Detto ciò non penso che il mio cu*o grosso aumenti il buco nell'ozono, inverta l'asse terrestre, o aggravi la guerra in Siria quindi potete dormire sereni. Io sono SEMPRE stata COSÍ e ci sto tornando. Ps: i video non si fotoscioppano, i cervelli bacati nemmeno. Baci e abbracci», ha concluso.