Kourtney Kardashian: «Così non va, faccio sentire la mia voce»

LOS ANGELES - Kourtney si è lamentata con la scuola dei suoi figli a causa del cibo servito nell'istituto. La reality star, che insieme all'ex Scott Disick ha i figli Mason, 9 anni, Penelope, 7, e Reign, 4, non è soddisfatta del cibo "troppo lavorato" che viene dato ai suoi ragazzi all'ora di pranzo e ha chiesto quindi un incontro con il preside. E sembra che questa sia solo la prima lamentala di una lunga serie, visto che Kourtney ha intenzione di farne altre per migliorare passo dopo passo la vita dei suoi ragazzi.

Sul suo sito che si occupa di lifestyle ha scritto: «Non ero soddisfatta della qualità del cibo servito nella scuola dei miei figli, quindi ho fatto in modo che il preside venisse a conoscenza dei miei dubbi. Ho fatto presente il mio punto di vista su tutto, dal tipo di latte che usano al fatto che ci siano posate di plastica monouso. Ho scoperto che usare la mia voce per ottenere dei piccoli cambiamenti non è positivo solo per l'impatto che posso ottenere, ma anche per il fatto che questo è un esempio per i miei figli».

La Kardashian ha quindi invitato le altre mamme a fare lo stesso. «Probabilmente non sono il genitore più aggressivo o quello che si fa sentire di più, ma non sono una che resta in silenzio quando vede qualcosa che non le piace. Come madri è nostro dovere rendere note queste cose e chiedere delle opzioni più salutari. Lo faccio per i miei figli e per il loro futuro», ha fatto sapere.